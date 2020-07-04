  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Aydın'da maden ocağında ölümlü feci kaza

Aydın'da bir maden ocağında çalışmakta olan iş makinesi, operatörüyle birlikte yaklaşık 15 metre yükseklikten devrildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan operatör tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-07-04 13:44:00 -
Aydın'da maden ocağında ölümlü feci kaza

Aydın’ın Söke ilçesi Yeşilköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren maden ocağında iş makinası 15 metrelik yükseklikten devrildi. Meydana gelen kazada iş makinasının operatörü feci şekilde hayatını kaybetti.

Genç sürücü hastanede hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında çalışmakta olan iş makinesi yaklaşık 15 metre yükseklikten devrildi. Olay sonrasında iş makinesinin operatörü Serdar Can (23) ağır yaralı olarak, ambulansıyla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Serdar Can yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın meydana geldiği maden ocağında Jandarma ve Cumhuriyet Savcılığınca inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı