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Aktüel Aydın'da "Köyde Senfonik Konser" etkinliği
Aktüel

Aydın'da "Köyde Senfonik Konser" etkinliği

Yeniakit Publisher
2020-09-08 22:32:57 -
Aydın'da "Köyde Senfonik Konser" etkinliği

AYDIN (AA) - Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla İzmirli sanatçılardan oluşan müzik topluluğu "Turkish Brass Ensemble", mahalleliyle konser verdi.

Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Opera ve Balesi, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve halk müziği sanatçılarından oluşan "Turkish Brass Ensemble" topluluğu, Kadıköy Mahallesi'nde "Köyde Senfonik Konser" adıyla, mahalleliyle buluştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulan konserde sanatçılar, farklı bestecilere ait eserlerden oluşan şarkılar seslendirdi.

Yöresel kıyafetlerle konsere gelen bazı vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti. Konser kapsamında zeybek gösterisi de gerçekleştirildi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, gazetecilere, kentte ilk kez böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Atay, "Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşmasında en büyük emek köylü kadınlarındı. Buradaki müzikle köylülerimizin kaynaştığını görüyorum." dedi.

Vatandaşlardan Ayşe Beykel (61) ise "İlk kez bu orkestrayı dinliyorum. Eğlenceli buldum, sevdim. Bu tür etkinliklerinin İzmir'de olduğunu duyuyorduk ama Aydın'da olmuyordu. Burada Aydın zeybeği de çalındı, onun dışında çalan müzikleri ilk kez dinledim." diye konuştu.

Türkay Yıldız da (51) "Senfonik orkestrayı çok güzel buldum. Ben de ilk kez dinledim. Orkestranın mahallemize gelmesine çok sevindim." ifadesini kullandı.

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