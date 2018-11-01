Aydın'da korkunç kaza: 10 kişi yaralı
İki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.01 Kasım 2018 Perşembe 17:20
Söke-Milas kara yolu Didim yol ayrımı TOKİ kavşağında, Bayram Armağan yönetimindeki 34 RU 0111 plakalı otomobil, Nuran Köse idaresindeki 48 AAJ 4547 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerin de aralarında bulunduğu 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.
Bölgeye sevkedilen 112 Acil Servis ekipleri, 6 yaralıyı Didim'deki hastanelere, diğer 4 yaralıyı ise Söke Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralılardan 3'nün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
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