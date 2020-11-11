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Aktüel Aydın'da kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü öldü
Aktüel

Aydın'da kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:10:52 -
Aydın'da kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde traktör ile kamyonun çarpışması sonucu 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hasan Ekiz'in (62) kullandığı 09 SZ 107 plakalı kamyon, Özsubaşı Mahallesi'nde Yusuf Er (18) yönetimindeki 09 SV 950 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada traktör sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözaltına alınan kamyon sürücüsü İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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