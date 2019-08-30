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Aydın'da izinsiz jeotermal santral çalışması yapıldığı iddiası

Aydın'da bir jeotermal enerji santrali için yürütülen boru hattı çalışması, kazı izni olmadığı iddiasıyla durduruldu.

30 Ağustos 2019 Cuma 16:38
Aydın'da izinsiz jeotermal santral çalışması yapıldığı iddiası

Yılmazköy Mahallesi'ndeki sıcak su kuyularında yürütülen boru hattı çalışmasının izinsiz olduğu şikayeti üzerine bölgeye gelen Efeler Belediyesi ekipleri, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden kazı izni alınmadığını tespit etti.

Belediye ekipleri, bölge girişindeki yolları iş makineleriyle kapattı. Firmanın çalışmayı durdurduğu bölgede İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

"Bu sorunu kökten çözmemiz lazım"

Bölgeye gelerek mahalle sakinleriyle görüşen CHP Aydın Milletvekili HüseyinYıldız, firmanın kanunsuz şekilde çalışma yürüttüğünü ileri sürdü.

Jeotermal faaliyetlerin çevreye zarar verilmeden yapılmasını istediklerini dile getiren Yıldız, "Aydın’ın 8 milletvekili, Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilgili müdürler ve çevre derneklerinin başkanları bir masada görüşüp, tartışıp bu sorunu hep beraber çözmemiz lazım. Bu sorunu kökten çözmemiz lazım." dedi.

Aydın Çevre Platformu Başkanı Mehmet Vergili de açılan kuyuların şikayetleri üzerine mahkeme kararıyla mühürlendiğini iddia ederek boru hattının da sulama kanalının yanından geçmesinin sakıncalı olduğunu savundu. 

Öte yandan jeotermal santrali yetkilisi Mehmet Şişman ise gazetecilere yaptığı açıklamada çalışmayla ilgili gerekli izinlerin alındığını savundu.

Şişman, şunları kaydetti:

"Hat güzergahında bulunan arazilerden boruyu geçirmek için arazi sahiplerinin izinleri alınmıştır. Tüm izinlendirme yetkisi Valilik ve Bakanlıkta. Santralimizin tüm izinleri mevcuttur. Şu an kullanmaya çalıştığımız kuyular ile ilgili herhangi bir mahkeme kararı bulunmamaktadır."

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:38
  1. Yılmazköy Mahallesi
  2. Aydın Çevre Platformu Başkanı Mehmet Vergili
  3. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız
  4. Efeler Belediyesi ekipleri
  5. İmar
  6. Şehircilik Müdürlüğü
  7. kazı izni
  8. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri
  9. jeotermal enerji santrali

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