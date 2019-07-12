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Aydın’da ilk defa el bileği atardamarından koroner ve renal anjiyografi yapıldı

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Dr.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:45
Aydın’da ilk defa el bileği atardamarından koroner ve renal anjiyografi yapıldı

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Cemil Zencir, Aydın’da ilk defa el bileği ulnar atardamarından koroner ve renal anjiyografi işlemini gerçekleştirdi.



Göğüs ağrısı ve kontrolsüz hipertansiyon nedeniyle acil servise başvuran bayan hasta için yapılan değerlendirme sonucu koroner (kalp) ve renal (böbrek) anjiyografi yapılması kararı verildi.3 çeşit ilaç kullanmasına rağmen kontrolsüz hipertansiyon ve şeker hastalığı bulunan hastaya titiz bir kardiyak değerlendirme yapıldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Zencir, “Kalp krizi belirtisi olan; yeni başlayan göğüs ağrısı nedeniyle koroner anjiyografi olması kararını verdik. Hastamızın el bileğindeki radial atardamarın ince olması nedeniyle unlar atardamarından koroner (kalp) ve renal (böbrek) anjiyografi işlemi yaptık. Kalbi ve böbreği besleyen atardamarları net olarak değerlendirdik, damarının açık olduğunu saptadık. Hastamızın ilaç tedavisini düzenleyerek iki gün sonra taburcu ettik” diyerek hastaya Aydın’da ilk defa uygulanan işlem hakkında bilgi verdi.



El Bileğinden Yapılan Koroner Anjiyografi İşleminden Sonra Gündelik Hayata Hızlı Bir Şekilde Dönülüyor


Koroner anjiyografi ve stent yerleştirme işleminde el bileği damarının kullanılmasının, işlem sonrasında istenmeyen yan etkilerin azalmasını sağlayan çok avantajlı bir yöntem olduğunu aktaran Zencir, “El bileğinden yapılan anjiyografi işleminde sıklıkla radial atardamar kullanılmaktadır. Radial atardamarı iyi gelişmemiş ya da uygun olmayan hastalarda genellikle kasıktan anjiyografi işlemine devam edilmektedir. Son yıllarda tecrübenin artması ve teknolojinin gelişmesiyle beraber el bileğinde bulunan diğer atardamarlardan da anjiyografi işlemi başarıyla yapılmaktadır. El bileğinden yapılan anjiyografi ile kanamanın çok kolay kontrol altına alınması, hastaların işlemden sonra gündelik hayatına hızlı bir şekilde dönmesi ve hastalara güvenli bir konfor sağlanması en önemli avantajıdır” dedi.



Dr. Öğr. Üyesi Cemil Zencir, “El bileğinden yapılan koroner anjiyografi işleminde daha kolay hissetme ve girişim, daha az nöropati (sinir hasarı), kanama ve işlem sonrası daha az bası gereksinimi gibi kolaylıklar sunmaktadır. Hastalar işlemden sonra hemen hareket edip- yatağa bağımlı olmamaktadır. Bu yöntem sayesinde el bileğinden yapılacak anjiyografi işlemi için bir atardamarın daha olması hem hasta hem de doktor için seçenek oluşturmaktadır. Dünyada yeni popüler olan bu giriş tekniğini ilk kez Aydın’ da Üniversitemiz Hastanesinde başarıyla gerçekleştirdik” diyerek Aydın’da bir ilki daha gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:45
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