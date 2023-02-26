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Yerel Aydın’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Yerel

Aydın’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Aydın’ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 08:21:00 -
Aydın’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Aydın’ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayşe Nur Musacalı (23) yönetimindeki 09 YB 206 plakalı otomobil, Söke-Kuşadası kara yolunda aynı istikamette giden Rahmi Can Kılınç'ın (24) kullandığı 09 SB 130 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada iki sürücü Musacalı, Kılınç ile Müjdat Saran, Muhammed Yusuf Arman ve Baran Efe Günay yaralandı.

İtfaiyecilerin sıkıştıkları araçlardan çıkardığı yaralılar sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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