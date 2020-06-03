Aydın'da hayvan barınağına uyuşturucu operasyonu
AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde büyükşehir belediyesine ait hayvan barınağının bahçesinde 7 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İkiçeşmelik Mahallesinde Aydın Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağı bahçesinde dişi Hint keneviri ekili olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Barınak çalışanlarından A.S gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.