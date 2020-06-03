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Aktüel

Aydın'da hayvan barınağına uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:18:33 -
Aydın'da hayvan barınağına uyuşturucu operasyonu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde büyükşehir belediyesine ait hayvan barınağının bahçesinde 7 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İkiçeşmelik Mahallesinde Aydın Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağı bahçesinde dişi Hint keneviri ekili olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Barınak çalışanlarından A.S gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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