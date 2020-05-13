Aydın’da hafta sonu sıcaklık rekoru kırılacak

AYDIN (İHA) – Ege Bölgesi geneline Cuma gününden itibaren mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üstüne çıkması beklene sıcaklıklarla birlikte, Aydın’da uzun yıllar ortalamasının aşılabileceği bildirildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan değerlendirmelere göre; bu hafta sonu Cuma gününden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak Ege Bölgesi’nde yer alan İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale illerinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini aşabileceği değerlendirildi.

Meteorolojiden beklenen aşırı sıcaklarla ilgili uyarıda; “Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir” denildi.