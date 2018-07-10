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Aydın'da gerginlik! Polis araçlarına taşla saldırdılar

İncirliova ilçesinde adres soran gurbetçi ailenin çocuk kaçırmak için mahallede olduğunu ileri süren bir grup, karakolda tutulduklarını iddia ettikleri ailenin kendilerine verilmemesi nedeniyle polis araçlarına ve karakola taşla saldırdı.

10 Temmuz 2018 Salı 09:56
Aydın'da gerginlik! Polis araçlarına taşla saldırdılar

Acarlar Mahallesi'nde yurt dışı plakalı bir otomobilin içinde bulunan gurbetçi bir aile, 17 yaşındaki bir çocuğa adres sordu.

Çocuğun yanına gelen birkaç vatandaş, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı aileyle tartışmaya başladı.

Ailenin polise ihbarda bulunup bölgeden uzaklaşması üzerine bir grup vatandaş, ailenin karakolda tutulduğu iddiası üzerine karakolun önünde toplanmaya başladı.

Gurbetçi ailenin çocuk kaçırmak için mahallede olduğu iddiası kısa sürede yayılınca bazı vatandaşlar, taşlarla karakola saldırıp ailenin kendilerine teslim edilmesini istedi.

İhbar üzerine olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Mahalleli karakol önünden ayrılmayınca İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, bölgeye giderek vatandaşlarla bir süre konuştu. Baştuğ'un konuşmasının ardından kalabalık dağıldı.

Aydın'a getirilen gurbetçi aile ise ifadelerinin ardından şehirden ayrıldı.

Karakolun ve bazı polis araçlarının camlarının kırıldığı görüldü.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 09:56
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