Aydın'da enginar ekimi başladı

Coğrafi işaret tescilli Aydın Enginarı'nda yeni sezon ekimi başlarken, Efeler ilçesi Gölhisar Mahallesi'ndeki üreticilerden Durmuş Korkmaz, enginarın adet fiyatının Şubat'ta 40 liradan Mayıs'ta 5 liraya kadar düştüğünü, sonrasında hiç alım olmadığını söyledi.

Enginar üretiminde Türkiye'nin yüzde 42'lik ihtiyacına cevap veren Aydın'da dikime hazır hale getirilen fideler toprakla buluştu. Son yıllarda Mısır enginarına karşı ayakta kalma mücadelesi veren üreticiler, enginar üssü olarak bilinen Gölhisar Mahallesi başta olmak üzere il genelindeki tarlalarda hazırlıklarını geleneksel yöntemlerle sürdürüyor. 2025 yılı TÜİK verilerine göre Aydın genelinde 6 bin 892 ton enginar üretildi.

Yeni sezon ekimlerinin Eylül'ün ilk haftasında başladığını belirten Korkmaz, "Ağustos'un 25 gibi tarlalara su verilir. Eylül'ün ilk haftası enginar ekimi başlıyor. Arkasından çapa ve sulama işlemleri ile devam ediyor" dedi. Enginar kökü toprakla buluşur buluşmaz parça köklerin tellendiğini, üretimin tamamen kökten yapıldığını, tohum, fabrikasyon veya GDO ile işlerinin olmadığını anlatan Korkmaz, "Türkiye'de zaten bir enginar, iki pırasa. Bunların ikisi tamamen eski fidandır" diye konuştu. Korkmaz, ekilişin yapıldığını, tutmayan yerlerin zaman zaman yenilendiğini de aktardı.

"Aşırı yağışlardan dolayı rekolte düşüktü"

Enginarların genelde Şubat'ın ortalarına doğru baş verdiğini, hava durumuna göre değişmekle birlikte Mart ve Nisan'ın en güzel dönem olduğunu, kesimin de Mart'ta başladığını söyleyen Korkmaz, "Bu sene rekolte düşüktü, aşırı yağışlardan dolayı çok kökten ölen tarlalar oldu. Biraz da ekiliş fazlalığı var" dedi.

Türkiye'de enginarın işleme sıkıntısı olduğunu ve işleme kısmının maliyetli olduğunu vurgulayan Korkmaz, soyucuya ödenen paranın, kavanoz bölümünün, soğuk havanın ve işçiliğin yüksek maliyet tuttuğunu kaydetti: "Enginarın kendinden fazla işçiliği var."

"Yurt dışına belli bir kota konulmalı"

Bu yıl birçok enginarın tarlada kaldığını söyleyen Korkmaz, ürünün elde kalmasını yurt dışından gelen Mısır enginarına bağladı. Bir çanak enginarın soyum ve işçilik maliyetinin 10, yerine göre 12 lira olduğunu, diğer giderlerle birlikte ortalama 20 liraya tekabül ettiğini belirten üretici, Mısır enginarının kavanozunun 4 liraya verildiğini aktardı.

"Maalesef orada bir işçinin maliyeti çok düşük. O yüzden bunun karşısında biz yarışamıyoruz" diyen Korkmaz, "Bu seneyi de maalesef çok kötü görüyorum yani, aynı şeyler olur diye düşünüyoruz. Aynı ürünler dalında kalır" ifadesini kullandı.

İthalatın tamamen durmasını istemediğini belirten Korkmaz, "Gelmesin değil, gelsin ama bizde de burada bir oluşan maliyet var" diyerek yurt dışına belli bir kota konulması gerektiğini savundu. Korkmaz ayrıca Mısır enginarı alanların bazılarının bunları kendilerinden almış gibi reklam yaptığını, marketlerdeki enginar konservelerinin içine Mısır enginarı doldurulmasına rağmen menşei olarak Türkiye yazıldığını öne sürdü.