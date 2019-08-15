Aydın'da dehşet dolu anlar! Parktaki tartışma kanlı bitti

Aydın'ın Efeler ilçesinde parkta çıkan silahlı kavgada biri kadın, iki kişi vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Nevzat Biçer Parkında Ekim Türkmen, Merve Kotan ve M.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Türkmen ve Kotan'a ateş etti.

Olay yerinde hayatlarını kaybettiler

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Türkmen ve Kotan'ın öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri şüpheli M.G'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle gözaltına aldı.

Türkmen ve Kotan'ın cesetleri otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.