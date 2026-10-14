Aydın'da DEAŞ operasyonunda 1'i Suriye uyruklu 2 şüpheli tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Aydın'da polisin DEAŞ operasyonunda Çine ve Söke'de gözaltına alınan 1'i Suriye uyruklu 2 şüpheli, terör örgütü üyeliği ve propaganda suçlarından tutuklandı.
Aydın'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, 1'i Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "terör örgütü üyesi olmak ve propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü saha ve istihbarat çalışmalarının ardından harekete geçti.
Çalışmalarda, DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından düzenlenen operasyonda Çine ilçesinden R.G., Söke ilçesinden ise Suriye uyruklu M.E.C. gözaltına alındı.