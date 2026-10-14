  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Vay şerefsiz Netanyahu! İnsanları değil koltuğunu düşünüyor Ekrem’ci vekilden kargaları güldüren iddia! Halk TV’ye kayyımı bakın neye bağladı? Azerbaycan-Ermenistan barışının çizgileri netleşiyor! Paşinyan’dan toprak takası çağrısı Dışişleri Bakanı Ermenileri heyecanlandırdı: Yarın uyanıp 'Ermenistan-Türkiye sınırı açıldı' haberini görebilirsiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanlarıyla bir araya geldi Çaldığı kolilerden bakın ne çıktı! Hırsızlık tarihinde böyle soygun görülmedi Son dakika! ABD’de yıllık enflasyon beklentileri aştı! Altın fiyatları sert çakıldı Azerbaycan kökenli oyuncu şaşırtmadı! Gezici Cavadzade’den başörtü yasağına destek Bahçeli: Nifak tohumlarına müsaade etmeyiz! Türkiye Azerbaycan kardeşliği sarsılmaz Azerbaycan’dan yürek burkan görüntüler 28 Şubat’ın kopyası gibi!
Yerel Aydın'da DEAŞ operasyonunda 1'i Suriye uyruklu 2 şüpheli tutuklandı
Yerel

Aydın'da DEAŞ operasyonunda 1'i Suriye uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Aydın'da DEAŞ operasyonunda 1'i Suriye uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'da polisin DEAŞ operasyonunda Çine ve Söke'de gözaltına alınan 1'i Suriye uyruklu 2 şüpheli, terör örgütü üyeliği ve propaganda suçlarından tutuklandı.

Aydın'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, 1'i Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "terör örgütü üyesi olmak ve propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü saha ve istihbarat çalışmalarının ardından harekete geçti.

Çalışmalarda, DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından düzenlenen operasyonda Çine ilçesinden R.G., Söke ilçesinden ise Suriye uyruklu M.E.C. gözaltına alındı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23