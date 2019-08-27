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Aydın'da çok sayıda göçmen yakalandı!

Aydın’da yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 52 düzensiz göçmen yakalandı.

27 Ağustos 2019 Salı 12:52
Aydın'da çok sayıda göçmen yakalandı!

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, D-Marin ile Tekağaç Burnu açıklarındaki 2 lastik botu durdurdu.

Aralarında çocukların da bulunduğu 27 Afgan, 13 Suriye, 12 Filistin uyruklu 52 kişi yakalandı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

 

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:52
  1. Aydın
  2. Didim
  3. D-Marin
  4. Tekağaç Burnu
  5. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı
  6. düzensiz göçmen

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