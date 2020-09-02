  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aydın'da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği kuruldu
Aktüel

Aydın'da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği kuruldu

Yeniakit Publisher
2020-09-02 15:13:29 -
Aydın'da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği kuruldu

AYDIN (AA) - Aydın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, göreve başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve bu konuda duyarlılığa artırmak amacıyla kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinde, 1 komiser yardımcısı ve 2 polis memuru görev yapacak.

Amirliğe bağlı polisler, çevreye ve hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Evli mankenle barda devrimcilik oynayan Barış Atay konuştu: Utanmıyorum, bu gurur verici bir şey...
Gündem

Evli mankenle barda devrimcilik oynayan Barış Atay konuştu: Utanmıyorum, bu gurur verici bir şey...

Bir barda kendisi gibi evli olan bir mankenle devrimcilik oynayan TİP'li Barış Atay, konuyla ilgili "Şu halimizden utanacağımızı falan zanne..
1 Eylül korona bilançosu açıklandı
Korona Virüs

1 Eylül korona bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 47 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 6 bin 417 oldu. 1572 kişiye daha koronavirüs ta..
Dünya böyle skandal görmedi! Güney Afrika'da ezan okunması yasaklandı
Dünya

Dünya böyle skandal görmedi! Güney Afrika'da ezan okunması yasaklandı

Güney Afrika’da bulunan Kwazulu-Natal bölgesindeki camilerde hoparlörden ezan okunması yasaklandı.
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı