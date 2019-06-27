Aydın’da büyük göçmen operasyonu! Aydın’ın Didim ilçesinde düzenlenen 4 ayrı operasyonla, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 107 kaçak göçmen yakalandı.

Aydın’ın Didim ilçesinde düzenlenen 4 ayrı operasyonla, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 107 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik 2'si karada 2'si denizde 4 ayrı operasyon düzenledi. Karada ve denizde gözaltı Termal kameralarla gerçekleştirilen operasyonlarda 48'i karada, 59'u ise denizde olmak üzere toplam 107 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda, organizatör oldukları belirlenen 3 Türk şüpheliden 1'i deniz, 2'si de karada gözaltına alındı. 107 göçmenin işlemleri sürüyor Yunan adalarına geçmek isterken yakalanan kaçak göçmenler Didim Limanı'na götürülürken, gözaltına alınan 3 organizatörün İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. 107 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Aydınİl Göç İdaresi Müdürüğü'ne gönderildi.

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