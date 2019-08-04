Aydın'da bıçaklı kavga! Aydın'ın Çine ilçesinde arkadaşını bıçaklayıp kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde arkadaşını bıçaklayıp kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Hamitabat Mahallesi'nde arkadaşı Yakup G'yi (18) önceki gün bıçakla yaraladıktan sonra kaçtığı öne sürülen S.K. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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