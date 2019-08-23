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Aydın'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

23 Ağustos 2019 Cuma 07:56
Aydın'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kahraman Mahallesi'nde bir eğlence merkezinde çalışan Y.Ö. ile müşteri O.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine  Y.Ö. ile O.K. birbirlerini bıçaklayarak yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 07:56
  1. Kahraman Mahallesi
  2. Çine Devlet Hastanesi
  3. 112 Acil Servis ekipleri
  4. 112 sağlık ekipleri
  5. jandarma
  6. Aydın'ın Çine ilçesi
  7. bıçaklı kavga

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