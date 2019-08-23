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Aydın'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

23 Ağustos 2019 Cuma 03:42
Aydın'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kahraman Mahallesi'nde bir eğlence merkezinde çalışan Y.Ö. ile müşteri O.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Ö. ile O.K. birbirlerini bıçaklayarak yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 03:42
  1. 2 Yaralı
  2. BIÇAKLI KAVGA
  3. Çine

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