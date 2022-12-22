Aydın’da barajların doluluk seviyeleri çiftçilere umut verdi

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden birisi olan Aydın’da son günlerde etkili olan yağışlar yüzleri güldürmeye başladı. Çiftçi sayısı yüksek olan illerden olan Aydın’da üreticilerin merakla takip ettiği barajlardaki doluluk oranı belli olurken yağışların olmasıyla birlikte barajlardaki doluluk oranı da her geçen gün artıyor. Sulama sezonunda zor günler geçiren çiftçiler ise bu yıldan umutlu olurken, barajlardaki doluluk oranlarının 2021 yılına göre üst seviyede olması yüzleri gülümsetti.



Aydın’ın önemli barajlarından olan Çine Adnan Menderes Barajı’ndaki 21 Aralık 2021 tarihinde yüzde 10 olan doluluk oranı 21 Aralık 2022 itibariyle yüzde 25 oldu.



Aydın genelindeki 21 Aralık 2021 tarihinde Kemer Barajı’nda yüzde 28 olan doluluk oranı 21 Aralık 2022 tarihinde yüzde 23, İkizdere Barajı’nda yüzde 12 olan doluluk oranı yüzde 14, Topçam Barajı’nda yüzde 21 olan doluluk oranı yüzde 20, Karacasu Barajı’nda yüzde 44 olan doluluk oranı yüzde 39 olarak gerçekleşti.



Sulama sezonuna kadar barajların tam kapasiteye yakın şekilde dolması bekleniyor.