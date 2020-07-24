  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Aydın'da Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla lokma hayrı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 17:12:35 -
Aydın'da Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla lokma hayrı yapıldı

AYDIN (AA) - Aydın'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla lokma dağıtıldı.

AK Parti İl Başkanlığı ile bazı sivil toplum kuruluşları, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması nedeniyle Atatürk Kent Meydanı'nda lokma döktürdü.

Burada gazetecilere açıklama yapan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, sadece Türk milletinin değil, İslam aleminin çok önemli bir güne tanıklık ettiğini söyledi.

Özmen, şunları kaydetti:

"Ayasofya'nın açılışının manası kelimelerle ifade edilmeyecek kadar büyük. Bu vesileyle bu coşkuya ortak olmak için Aydın'ımızda sivil toplum kuruluşlarıyla beraber hayır yapalım dedik. Anadolu'da büyük sevinçler hayırlarla, vatandaşlarla paylaşılır. Biz de onu gerçekleştirdik."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı