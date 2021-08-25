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Gündem Aydın'da aşı olmayanlara yasaklar geliyor!
Gündem

Aydın'da aşı olmayanlara yasaklar geliyor!

Aydın İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlarla, il genelinde koronanvirüs aşısı olmayanlar için bir takım yasaklar getirilecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 12:26:00 - 2021-08-25 12:32:31
Aydın'da aşı olmayanlara yasaklar geliyor!

Aydın İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni karar ile birlikte 6 Eylül itibariyle aşı olmayan vatandaşlara bir dizi kısıtlama getirilecek.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da Korona virüs ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken, aşılama çalışmaları da hız kesmiyor. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde vatandaşların aşıya erişebilirliğini artırmaya yönelik projeler geliştirilirken, İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı. Gönüllülük esasıyla devam eden aşı çalışmalarında, toplum sağlığının korunabilmesi adına alınan yeni kararlar kapsamında, 6 Eylül Pazartesi günü itibariyle aşı olmayan vatandaşlara PCR testi zorunluluğu getirilecek. Alınan kararlara göre aşı olmaktan tereddüt eden vatandaşların daha iyi bilgilendirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilecek ve sinema, tiyatro ve konser gibi toplu olarak bulunulan alanlarda aşı olmayanlar için PCR testi zorunluluğu getirilecek.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada; “Aşılama çalışmaları gönüllülük esasına göre yürütülmeye devam edilmekle birlikte aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilerek valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, muhtarların ve kanaat önderlerinin katılımı ve desteğiyle geniş tabanlı çalışmalar yürütülecektir. 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecektir. Bu çerçevede işletmeciler, organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı, geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacaktır. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecektir” ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

Vatandaş

İyice zıvanadan çıktı artık.
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VATANSEVER

İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI, İLLER İDARESİ GEN. MÜD.'LÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU İMZALIDIR. SADECE AYDIN İLE ALAKALI DEĞİL TÜM İLLERE VE BAKANLIKLARA DAĞITILDI KAMU KURUM KURULUŞLARA DA BUNLARA UYULMASI KONUSUNDA TALİMAT NİTELİĞİNDE, ŞİMDİDEN KAMU VE TAŞERON ÇALIŞANLARINA AŞI YAPIN YOKSA ÜCRETSİZ İZİN BAŞTA OLMAK ÜZERE YAPTIRIMLAR YAPILACAĞI SÖYLENMEYE BAŞLANDI...BUNLARIN OLACAĞI SÖYLENMİŞTİ HATTA BUNUN DA ÖTESİNE GİDİLECEĞİ ZORLA AŞIYA ZORLANACAĞI , ZORLAMADAN SONRA ZORUNLU AŞI SONRADA PARA VE HAPİS CEZALARINA GEÇİLECEĞİ . BUNLARA RAĞMEN AŞI YAPTIRMAYANLARA ZORLA AŞI YAPILACAĞI....BUNUN ADI SAĞLIK DEĞİL ZULÜM OLDU. ŞİDDETİN, ZULMÜN DOZU HERGEÇEN GÜN DAHA DA ARTIYOR. AŞILILARA NE OLDUĞU VE NE OLACAĞI MEÇHUL ! AŞISIZLARA DEĞİL AŞILILARA ÜZÜLÜN! ESAS ÖLÜMLER VE FELÇLER ORADA.
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