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Aydın'da asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

Nazilli ilçesinde 3'üncü kattan asansör boşluğuna düşen işçi Ferda Özkan, ağır yaralandı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 20:02
Aydın'da asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

Olay, Zafer Mahallesi 167 ve 500 sokakların kesiştiği yerde bulunan inşaatta meydana geldi. 3'üncü katta asansör için çalışan işçilerden Ferda Özkan, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

Beraber çalıştığı arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Yaralı işçi Özkan, yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucunda düştüğü yerden kurtarıldı. Özkan, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özkan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 20:02
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