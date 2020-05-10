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Aktüel

Aydın'da araçlarına uyuşturucu saklayan 2 kardeş gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 00:27:29 -
Aydın'da araçlarına uyuşturucu saklayan 2 kardeş gözaltına alındı

AYDIN (AA) - Aydın'da araçlarının hoparlörüne uyuşturucu saklayan 2 kardeş gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın-İzmir otoyolunun Aydın gişeleri mevkisinde durumundan şüphelendikleri bir cipi durdurdu.

Araçta yapılan aramada narkotik köpeği "Çayra"nın tepki vermesi üzerine hoparlörün içine gizlenmiş 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan sürücü K.D ile kardeşi E.D, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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