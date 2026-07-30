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Gündem Aydın’da acı olay! İntihar eden esnaf ağaca asılı halde bulundu!
Gündem

Aydın’da acı olay! İntihar eden esnaf ağaca asılı halde bulundu!

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Aydın’da acı olay! İntihar eden esnaf ağaca asılı halde bulundu!

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde yaşanan olayda, vatandaşların ihbarı üzerine adrese giden ekipler korkunç bir manzarayla karşılaştı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir kişi ağaca asılı halde ölü olarak bulundu.

Olay, Atatürk Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir ağaçta bir şahsın asılı halde bulunduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde de hayatını kaybeden şahsın ilçede esnaflık yapan evli ve 3 çocuk babası Mutlu Yıldız olduğu tespit edildi. Olay yeri çalışmalarının ardından Yıldız'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

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