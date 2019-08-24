Aydın’da 9 metre 17 santim uzunluğunda pide

Aydın’ın Karacasu ilçesinde pidecilik yapan ustalar el ele verip 9 metre 17 santim uzunluğunda yumurta ve peynirli pide yaptı. Ustalar bu pideyi ve 4 metre 30 santim uzunluğundaki tahinli pideyi ilçede bu yıl 32.’si düzenlenen Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivalinde sunup misafirlere ikram etti.

Karacasu’da bulunan bir fırında yaptıkları bu pideleri pişiren ustalar TIR yardımıyla pideyi fırından festival alanına getirdi. Yaptıkları pideleri hazırladıkları tabut şeklindeki tahta aparat üzerinde omuzlarında taşıyıp alana getiren ustalar geçen yıl yaptıkları 8 metre 40 santimlik pidenin ardından bu kez daha uzun pir pide yaptı. 230 yumurta ve 6 kilo peynir ile yaptıkları 9 yüz 17 santim uzunluğundaki pide ile Guinnes rekorlar kitabına başvuracakları söyleyen ustalar, ayrıca pidenin patentini almak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirttiler.

İlçede faaliyet gösteren esnaf olarak rekabet halinde olsalar da ilçenin tanıtımı için el birliği yapan ustalar protokolün ve festivale katılanların beğenisini kazandı.

Protokol tarafından kesilip ikram edilen pideler misafirler tarafından adeta kapışıldı. Esnaf adına konuşan Esnaf Odası Başkanı Sefa Töz, “Hamurun, demirin, çamurun, hayat bulduğu Karacasu ilçemizde bu kez dünya rekoru kırmak için bir çalışmak yaptık. Yumurtalı ve peynirli pidemizi 9 metre 17 santim ve tahinli pidemizi 4 metre 30 santim olarak yaptık. Dünya rekorunu kırdığımıza inanıyorum. Karacasulu ustalarımıza teşekkür ediyorum. Herkesi Karacasu’ya pide yemeye davet ediyorum. Karacasu pidenin ana vatanıdır. Bu ölçülerle Guinnes Rekorlar kitabına başvuracağız” şeklinde konuştu.