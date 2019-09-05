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Aydın'da 72 yaşındaki baba 'evlenemezsin' dedi öz evladını öldürdü

Koçarlı ilçesinde yaşayan Orhan T. (72), tartıştığı oğlu İsa T.'yi (31) av tüfeği ile vurarak, öldürdü.

05 Eylül 2019 Perşembe 09:41
Aydın'da 72 yaşındaki baba 'evlenemezsin' dedi öz evladını öldürdü

Olay, saat 09.30 sıralarında, kırsal Hacıhamzalar Mahallesi'nde meydana geldi. Besici Orhan T. ile oğlu İsa T. arasında, ahırdaki hayvanların bakımını yaptıkları sırada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Orhan T., ahırdaki av tüfeğini alıp, oğlu İsa T.'ye ateş etti.

İsa T. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, İsa T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İsa T.'nin cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Orhan T. ise gözaltına alındı. Jandarma, soruşturma başlattı.

 

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:41
  1. cinayet
  2. Aydın
  3. koçarlı
  4. GÜNCEL Haberleri

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  • Kızıl ElmaKızıl Elma40 dk önce
    Çok normaldır çünkü eğer senin Anayasan ve Medeni kanunların Avrupalı olursa buna..İstanbul sözleşmesi ve Laik ilkeleri eklenirse işte olacağı bu..Çok yakında unutmayın 50 sene sonra Avrupa Müslüman olurken ..Bizler gavurlaşırız...

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