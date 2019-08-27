Aydın'da 52 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 52 düzensiz göçmen yakalandı.27 Ağustos 2019 Salı 12:56
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri,D-Marin ile Tekağaç Burnu açıklarındaki 2 lastik botu durdurdu.
Aralarında çocukların da bulunduğu 27 Afgan, 13 Suriye, 12 Filistin uyruklu 52 kişi yakalandı.
Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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