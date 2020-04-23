Aydın’da 5 bin çocuğa 23 Nisan pastası

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 23 Nisan dolayısıyla Aydınlı çocuklara pasta göndererek sürpriz yaptı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukları unutmadı. Aydın il genelinde hayırseverlerin de desteği ile hazırlanan 5 bin pasta dar gelirli ve başarılı öğrencilere gönderildi. Görevliler tarafından ikram edilen pastaları alan çocuklar mutlu olurken, kendilerini bu özel günde unutmayan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’e teşekkür ettiler.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara güzel bir sürpriz yapmak istediklerini belirterek, “Ne mutlu sizlere ki, Cumhuriyetin geleceğini gençlere ve siz çocuklara emanet edecek kadar çocuklarımıza güvenen ve milli egemenliğin ilan edildiği günü sizlere bayram ilan eden bir milletin çocuklarısınız. Ne mutlu sizlere ki, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını dünya çocukları ile birlikte kutlayan bir ülkenin çocuklarısınız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun” dedi.