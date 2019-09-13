0553 313 94 23

Aydın’da 4 işyerine 39 bin lira ceza kesildi

AYDIN (İHA) – Aydın İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde yapılan denetimlerde 4 işyerine 39 bin 200 TL para cezası kesildi.

13 Eylül 2019 Cuma 08:48
Aydın’da 4 işyerine 39 bin lira ceza kesildi

AYDIN (İHA) – Aydın İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde yapılan denetimlerde 4 işyerine 39 bin 200 TL para cezası kesildi.


İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünce, Ağustos ayı içerisinde yapılan çalışmalarda; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında 19 adet firmaya yeni Sanayi Sicil Belgesi düzenlendi, 5 adet Sanayi Sicil Belgesi değişikliği yapıldı, 5 firmanın Sanayi Sicil Belgesi iptal edildi. 17 firmanın Sanayi Sicil Belgesinin vizesiyapılırken, 33 firmanın yıllık işletme cetveli kontrol edilerek onaylandı. 8 firmaya idari para cezası uygulanan denetimlerde, 14 adet firmanın işyeri, sanayi sicil kapsamında incelendi.



4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun gereği, 25 adet ürün denetimi yapıldı. Denetimler sonucu 23 adet ürünün uygun olduğu ve 2 adedinin ise uygun olmadığı tespit edildi. 1705 Sayılı Ticarette Tağşişin Meni ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun kapsamında 9 işyerinde yapılan hizmet yeri denetiminden 8 adedinin uygun olduğu, 1 işyerinin de uygun olmadığı tespit edildi. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında yapılan 20 adet EPDK denetiminde uygunsuzluk tespit edilemedi.



Yapılan denetimler sonucunda 1 işyerine 6948 sayılı Kanuna aykırılıktan 9 bin 112 TL, 1 işyerine 3516 sayılı Kanuna aykırılıktan 2 bin TL, 1 işyerine 1705 sayılı Kanuna aykırılıktan bin 298 TL ve 1 işyerine de 4703 sayılı Kanuna aykırılıktan dolayı 26 bin 790 TL olmak üzere 4 işyerine 39 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 08:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Grizu-263 Uzay Takımı 4. Türksat Model Uydu yarışmasında Türkiye birincisi
    1. Grizu-263 Uzay Takımı 4. Türksat Model..
    2. Blokzincir’e hakim tarım ticareti ve..
    3. İnşaat ustasıydı, şimdi bambaşka iş..
    4. Aydın’da 4 işyerine 39 bin lira ceza..
    5. Emlak yatırımı için okula yakın evler..
    6. Ortak devriyede skandal paylaşım! YPG..
    7. Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında
    8. ATV aracıyla çelik bariyerlere çarptı..
    9. (Özel) Askerlik bahanesiyle para..
    10. Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
    11. Trump: İran bizimle görüşmek istiyor..
    12. Kara yollarında durum
    13. Adana merkezli 13 ilde FETÖ..
    14. 'Dünyanın En İyi Balı' ödülü Türkiye’nin
    15. TEM Otoyolu'nda tanker devrildi
    16. Tarım ve Orman Bakanlığı ile MÜSİAD..
    17. Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı!
    18. AB ülkeleri Netanyahu’nun 'ilhak'..
    19. Zonguldak’ta Ahilik Haftası törenle..
    20. Muharrem ayı dolayısıyla aşure..
    21. İslam karşıtı milletvekili adayı..
    22. Dikkat! TEM'de gaz tankeri devrildi,..
    23. Suriye'ye asker sevkiyatı açıklaması
    24. Vali Epcim, Kıratlı ve Maden köylerini..
    25. EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar:..
    26. Cem Evlerinde binlerce kişiye aşure..
    27. Kesme kadayıf tatlısı ekonomiye..
    28. Karaciğerdeki yağlanmayı durduran kür!
    29. Erzurum’da Moğollardan kalma 2 ton..
    30. Başkan Erdoğan imzaladı! İşte kritik..
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Komşu'da silahlar çalındı! Korkutan açıklama geldi
    Komşu'da silahlar çalındı! Korkutan açıklama geldi