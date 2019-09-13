Aydın’da 4 işyerine 39 bin lira ceza kesildi

AYDIN (İHA) – Aydın İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde yapılan denetimlerde 4 işyerine 39 bin 200 TL para cezası kesildi.

İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünce, Ağustos ayı içerisinde yapılan çalışmalarda; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında 19 adet firmaya yeni Sanayi Sicil Belgesi düzenlendi, 5 adet Sanayi Sicil Belgesi değişikliği yapıldı, 5 firmanın Sanayi Sicil Belgesi iptal edildi. 17 firmanın Sanayi Sicil Belgesinin vizesiyapılırken, 33 firmanın yıllık işletme cetveli kontrol edilerek onaylandı. 8 firmaya idari para cezası uygulanan denetimlerde, 14 adet firmanın işyeri, sanayi sicil kapsamında incelendi.

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun gereği, 25 adet ürün denetimi yapıldı. Denetimler sonucu 23 adet ürünün uygun olduğu ve 2 adedinin ise uygun olmadığı tespit edildi. 1705 Sayılı Ticarette Tağşişin Meni ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun kapsamında 9 işyerinde yapılan hizmet yeri denetiminden 8 adedinin uygun olduğu, 1 işyerinin de uygun olmadığı tespit edildi. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında yapılan 20 adet EPDK denetiminde uygunsuzluk tespit edilemedi.

Yapılan denetimler sonucunda 1 işyerine 6948 sayılı Kanuna aykırılıktan 9 bin 112 TL, 1 işyerine 3516 sayılı Kanuna aykırılıktan 2 bin TL, 1 işyerine 1705 sayılı Kanuna aykırılıktan bin 298 TL ve 1 işyerine de 4703 sayılı Kanuna aykırılıktan dolayı 26 bin 790 TL olmak üzere 4 işyerine 39 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.