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Yerel Aydın'da 160 tarihi sikke ele geçirildi
Yerel

Aydın'da 160 tarihi sikke ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-01-16 14:24:00 -
Aydın'da 160 tarihi sikke ele geçirildi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 160 tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 160 tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma ekipleri, S.E.'nin Ataköy Mahallesi'nde bir evde sakladığı tarihi eserleri 40 bin dolara satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine harekette geçti.

Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. S.E, gözaltına alınırken, evdeki aramalarda 1 tarihi madalyon, 4 altın sikke, 20 gümüş sikke, 12 Osmanlı sikkesi, 95 bronz sikke, 4 gümüş yüzük, 1 bronz yüzük, 1 küpe, 1 bronz bilezik, 1 mühür, 1 hokka, 19 obje ve 1 dedektör ele geçirildi. (İLKHA)

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