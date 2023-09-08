Aydın ve İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği!
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 ayrı olayda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 79 düzensiz göçmeni kurtardı, 129 düzensiz göçmeni yakaladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 ayrı olayda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 79 düzensiz göçmeni kurtardı, 129 düzensiz göçmeni yakaladı.
Aydın ve İzmir açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türkiye kara sularına itilen 79 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
İzmir'in Çeşme ilçesi ile Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında tespit edilen 119 düzensiz göçmen ise yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. (İLKHA)
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