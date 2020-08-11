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Aktüel

Aydın Valisi Aksoy, Kovid-19 denetimine katıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 12:03:25 -
Aydın Valisi Aksoy, Kovid-19 denetimine katıldı

AYDIN (AA) - Aydın’da kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetimler yapılıyor.

Vali Hüseyin Aksoy, Efeler ilçesindeki çalışmaya katılarak işletmelerde sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi.

İşletmeci, çalışan ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Aksoy, sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesini istedi.

Vali Aksoy, gazetecilere, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında bugün ikinci kez Türkiye genelinde eş zamanlı denetimler yapıldığını söyledi.

Denetimlerinin uyarı maksatlı olduğunu belirten Aksoy, azalan kan stokları için de vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Temizlik, mesafe ve maske kuralları pandemiyle mücadelede en önemli unsurlarımız. Tüm vatandaşlarımızdan bu kurallara özellikle uymalarını istirham ediyoruz. Mücadeleyi hep birlikte yaptığımız sürece bunda başarı sağlayabiliriz. Bu anlamda herkese önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Amacımız ceza kesmek değil, uyarmak. Bu uygulamada konmuş olan kuralları ihlal eden varsa onlara da ceza kesilecektir. Burada temel amacımız vatandaşlarımızı bu kurallara uymalarını sağlayacak bir noktaya taşıyabilmek. Aydın’da önemli çalışmalar ortaya koyduk, mesafeler alındı. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla bu çalışmamıza devam edeceğiz."

Vali Aksoy, Kuşadası ve Didim’de de turizmin sağlıklı şekilde yapılması için tüm birimlerin koordinasyonlu şekilde çalıştığını da söyledi.

Denetimi sırasında Vali Hüseyin Aksoy’a Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, İl Emniyet Müdürü Suat Ekici ve diğer ilgililer eşlik etti.

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