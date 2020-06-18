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Aktüel

Aydın Valisi Aksoy, görevine başladı:

"Aydın halkının desteğiyle kentin verilerini daha iyi bir noktaya taşıyabilmek adına gayret içerisinde çalışacağız"

Yeniakit Publisher
2020-06-18 18:13:19 -
Aydın Valisi Aksoy, görevine başladı:

AYDIN (AA) - Kocaeli Valisi olarak görev yaparken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın Valisi olarak atanan Hüseyin Aksoy görevine başladı.

Kente gelen Vali Aksoy için Valilik binası önünde karşılama töreni düzenlendi.

Makamına geçen Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, turizm potansiyeli, jeotermal kaynakları ve sanayisiyle Aydın'ın Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Aydın'da görev yapacağı için memnun olduğunu aktaran Aksoy, "Aydın halkının desteğiyle kentin verilerini daha iyi bir noktaya taşıyabilmek adına gayret içerisinde çalışacağız. Benim için Aydın Valiliğinin tabii ki bir başka anlamı da var. Daha önce Aydın Valiliği yapmış olan rahmetli Recep Yazıcıoğlu ile aynı ilçedeniz. Ben de Trabzon Köprübaşılıyım. Bu tesadüfü de yaşadık. O anlamda da bu vesileyle kendisini de rahmetle anıyorum." dedi.



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