Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 14,00-15,00 TL aralığında işlem gördü.08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:49
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 14,00-15,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,00 TL en çok 15,00 TL; Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,41 TL en çok 1,42 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 10,00 TL.
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