Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 14,00-15,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,00 TL en çok 15,00 TL; Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,41 TL en çok 1,42 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 10,00 TL.