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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,75-15,00 TL aralığında işlem gördü.

17 Haziran 2019 Pazartesi 09:55
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,75-15,00 TL aralığında işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,75 TL en çok 15,00 TL ve Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,42 TL en çok 1,42 TL.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 09:55
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