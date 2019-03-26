Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı 10,25-11,55 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,25 TL en çok 11,55 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 22,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,60 TL en çok 6,60 TL.