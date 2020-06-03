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Aktüel

Aydın polisinden yankesici operasyonu

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşlı bir vatandaşın cebindeki 3 bin TL’yi yankesicilik yöntemiyle çalan iki kadın polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:17:39 -
Aydın polisinden yankesici operasyonu

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşlı bir vatandaşın cebindeki 3 bin TL’yi yankesicilik yöntemiyle çalan iki kadın polis tarafından kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Efeler Kent Meydanı’nda iki kadın bankta sohbet eden yaşlı bir vatandaşın cebindeki 3 bin TL parayı yankesicilik yöntemiyle çaldı. Yaşlı adamın şikayeti üzerine Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri iki kadın şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Daha önce benzer suçlardan kaydı bulunan, M. Ö ve S.Ö isimli iki kadın şüpheli Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye çıkarılan M.Ö isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalırken, S.Ö isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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