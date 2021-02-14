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Gündem Aydın Köse kimdir? Aydın Köse nerede şehit oldu?
Gündem

Aydın Köse kimdir? Aydın Köse nerede şehit oldu?

Gara’da 13 Türk vatandaşı şehit oldu. Şehit olan 13 kişiden 10’unun kimliği tespit edildi. Şehit Aydın Köse’nin kim olduğu kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki, Aydın Köse kimdir? Gara şehitleri kim?

Yeniakit Publisher
2021-02-14 21:23:00 -
Aydın Köse kimdir? Aydın Köse nerede şehit oldu?

10 Şubat 2021’de Gara’da 13 Türk vatandaşı şehit oldu. Şehit olan vatandaşlarımızın 10’unun kimliği tespit edildi. Şehit olan vatandaşımız Aydın Köse’nin kim olduğunu nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Aydın Köse kimdir?

Aydın Köse kimdir? Aydın Köse nerede şehit oldu?

Adıyaman nüfusuna kayıtlı Aydın Köse, Gara’da şehit olan 13 vatandaşımızdan biri. Şehidin cenazesinin Malatya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından memleketine getirileceği öğrenildi. Hamdi ve Medine çiftinin 6 çocuğundan birisi olan şehidin bekar olduğu öğrenildi.

Şehit er Müslüm Altuntaş kimdir? Müslüm Altuntaş nereli?
Şehit er Müslüm Altuntaş kimdir? Müslüm Altuntaş nereli?

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