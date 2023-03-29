Aydın, İzmir ve Muğla açıklarında düzensiz göçmen hareketliği!
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aydın, İzmir ve Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 136 düzensiz göçmeni kurtardı.
Aydın, İzmir ve Muğla açıklarında can salları içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türkiye kara sularına itilen 136 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. (İLKHA)