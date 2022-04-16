Aydın, İzmir ve Çanakkale'de göçmen kurtarma operasyonu!
Yunanistan tarafından can salı içerisine konularak geri itilen düzensiz göçmenler karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 67, İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçesi açıklarında 53, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında ise 27 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.
Kurtarılan düzensiz göçmenlerin, Yunanistan tarafından Türkiye Karasularına geri itildiği belirtildi.
Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarılan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine gönderildi. (İLKHA)