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Aydın İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlülere 2 milyonluk hibe desteği

AYDIN (İHA) – İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü tarafından 34 engellilere yönelik kendi işini kurma projesi için 1 milyon 480 bin 845 TL ve 15 eski hükümlülere yönelik kendi işini kurma projesi için 536 bin 190 TL olmak üzere toplam 2 milyon 17 bin 35 TL hibe desteği verilecek.

19 Temmuz 2019 Cuma 15:12
Aydın İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlülere 2 milyonluk hibe desteği

AYDIN (İHA) – İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü tarafından 34 engellilere yönelik kendi işini kurma projesi için 1 milyon 480 bin 845 TL ve 15 eski hükümlülere yönelik kendi işini kurma projesi için 536 bin 190 TL olmak üzere toplam 2 milyon 17 bin 35 TL hibe desteği verilecek.



İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Engelli ve eski hükümlülere yönelik olarak 2019/2. proje döneminde gerek Genel Müdürlüğümüzce gerekse İl Müdürlüğümüzce yapılan proje çağrıları sonucunda İl Müdürlüğümüze toplam 49 adet kendi işini kurma proje başvurusu yapıldı ve bu projeler için Valimiz başkanlığında 18 Temmuz 2019 tarihinde toplanan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunca olumlu görüş verildi. Söz konusu projeler Genel Müdürlüğümüze gönderilerek ilgili Komisyonun onayına sunulacaktır. Yapılan başvurular içerisinde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık, çiğ köfte ve aperatif salonu, bayan kuaförü, internet kafe, peksimetçi, oto yıkama yağlama ve çorbacı almaktadır” dedi.



2 milyonluk önemli destek


Engelli ve eski hükümlüleri söz konusu hibe desteğinden yararlanmaya davet eden Terzi, “2019/2. proje döneminde Kurumumuzca kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımıza 50 bin TL’ye kadar, eski hükümlü vatandaşlarımıza ise 38 bin TL’ye kadar hibe desteği verilmektedir. İl Müdürlüğümüzce 34 adet engellilere yönelik kendi işini kurma projesi için 1 milyon 480 bin 845 TL, 15 adet eski hükümlülere yönelik kendi işini kurma projesi için 536 bin 190 TL olmak üzere toplam 2 milyon 17 bin 35 TL hibe desteği verilmesi planlanmıştır. Hibe desteğimizden faydalanmak isteyen engelli ve eski hükümlülerimizin emekli olmamaları, 18 yaşından büyük olmaları gerekmektedir. Engelli vatandaşlarımızın en az yüzde 40 oranında engellilik oranına sahip sağlık kurulu raporları olması gerekmektedir. 2019/3. dönem başvuruları Kasım ayında başlayacak olup başvuru yapmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızı bilgi almak için İl Müdürlüğümüze bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:12
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