Aydın Doğan'ın Blu TV'si ne demek istedi?
Bir dönem “Hükümeti ben kurar, ben yıkarım” diyen Aydın Doğan’ın sahibi olduğu BluTV'de yayınlanan dizideki sahne "Blu TV ne demek istedi?" şeklinde yorumlandı.
BluTV'deki Prens dizisinde yer alan bir sahne sosyal medyada gündem oldu. Kılık değiştirerek halkın arasına katılan Prens'in esnafla arasındaki diyalog diziye damga vurdu.
Esnafın "asıl çalıp çırpan tepedekiler" sözü "Blu TV ne demek istedi?" şeklinde yorumlandı.
MGX Studio ve MGX Film tarafından Müşvik Guluzade yapımcılığında çekilen ‘Prens’ dizisinin yönetmenliğini Bülent İşbilen üstlenirken senaryosu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan imzası taşıyor.
Dizinin kadrosunda Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Derya Pınar Ak, Çağdaş Onur Öztürk, Canberk Gültekin, Burak Topaloğlu, Serdar Orçin, Aslı Tandoğan, Bahadır Vatanoğlu, Yılmaz Gruda, Onur Özaydın ve Hüseyin Avni Danyal yer alıyor.