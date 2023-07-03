  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Aydın Doğan'ın Blu TV'si ne demek istedi?
Medya

Aydın Doğan'ın Blu TV'si ne demek istedi?

Yeniakit Publisher
2023-07-03 20:24:00 -

Bir dönem “Hükümeti ben kurar, ben yıkarım” diyen Aydın Doğan’ın sahibi olduğu BluTV'de yayınlanan dizideki sahne "Blu TV ne demek istedi?" şeklinde yorumlandı.

BluTV'deki Prens dizisinde yer alan bir sahne sosyal medyada gündem oldu. Kılık değiştirerek halkın arasına katılan Prens'in esnafla arasındaki diyalog diziye damga vurdu.

Esnafın "asıl çalıp çırpan tepedekiler" sözü "Blu TV ne demek istedi?" şeklinde yorumlandı.

MGX Studio ve MGX Film tarafından Müşvik Guluzade yapımcılığında çekilen ‘Prens’ dizisinin yönetmenliğini Bülent İşbilen üstlenirken senaryosu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan imzası taşıyor.

Dizinin kadrosunda Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Derya Pınar Ak, Çağdaş Onur Öztürk, Canberk Gültekin, Burak Topaloğlu, Serdar Orçin, Aslı Tandoğan, Bahadır Vatanoğlu, Yılmaz Gruda, Onur Özaydın ve Hüseyin Avni Danyal yer alıyor.

MİT'ten MOSSAD'a darbe
MİT'ten MOSSAD'a darbe

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MİT'ten MOSSAD'a darbe

Fıkra değil gerçek! Memleket Partisi'nin İl Başkanlığı çalındı
Fıkra değil gerçek! Memleket Partisi'nin İl Başkanlığı çalındı

Gündem

Fıkra değil gerçek! Memleket Partisi'nin İl Başkanlığı çalındı

ANKA-3'te Türkiye'ye sınıf atlatan kabiliyet!
ANKA-3'te Türkiye'ye sınıf atlatan kabiliyet!

Teknoloji

ANKA-3'te Türkiye'ye sınıf atlatan kabiliyet!

Faik'ten Tanju açıklaması
Faik'ten Tanju açıklaması

Gündem

Faik'ten Tanju açıklaması

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23