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Medya

Aydın Doğan resmen açıkladı: Bağlarımı tamamen kopardım!

Medya sektörüne geri dönüp dönmeyeceği sorulan Aydın Doğan, medya ile bağlarını tamamen kopardığını söyledi.

2019-11-01 13:41:00 -
Aydın Doğan resmen açıkladı: Bağlarımı tamamen kopardım!

Doğan Medya Grubu'nu Demirören Holding'e satan Aydın Doğan'ın, medya sektörüne geri dönüş yapacağına dair iddialar sık sık gündeme gelmeye başladı.

Aydın Doğan, konuyla ilgili net bir açıklama yaptı.

Taksim'de bir otelde gerçekleştirilen zirvede Sözcü'ye konuşan Doğan, "Medyaya dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Hayır, düşünmüyorum. Çekildim bağımı kopardım medyadan" şeklinde cevap verdi.

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Yorumlar

neron11

eskiden medyasıyla hükümet yıkma gücüne sahipti,başbakanları pijamasıyla karşılardı,elindeki güç kaybolmaya başlayınca çekildiğini söylüyor,ak partinin en büyük hatası bu tipleri affetmesidir,8 milyarlık vergi borcunu 900 milyona indiren ak parti değilmiydi,adı bile duyulmadık bir devletçik üzerinden vergi kaçıran bu sözde iş adamına neden acındı bilmiyorum,bu ülkeye bu tipler kadar zarar veren yoktur.
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ali

kopmasi imkansiz! daha medya yoluyla yenen haram hurmalarin AHIRET HESABI VAR!
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