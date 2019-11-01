Aydın Doğan resmen açıkladı: Bağlarımı tamamen kopardım!
Medya sektörüne geri dönüp dönmeyeceği sorulan Aydın Doğan, medya ile bağlarını tamamen kopardığını söyledi.
Doğan Medya Grubu'nu Demirören Holding'e satan Aydın Doğan'ın, medya sektörüne geri dönüş yapacağına dair iddialar sık sık gündeme gelmeye başladı.
Aydın Doğan, konuyla ilgili net bir açıklama yaptı.
Taksim'de bir otelde gerçekleştirilen zirvede Sözcü'ye konuşan Doğan, "Medyaya dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Hayır, düşünmüyorum. Çekildim bağımı kopardım medyadan" şeklinde cevap verdi.