Aydın Doğan atığı İsmail Saymaz’dan skandal 28 Şubat tweeti!

yeniakit.com.tr FETÖ ve İslam düşmanı vesayetçilerin, dönemin Başbakanı merhum Necmettin Erbakan üzerinden tüm Müslümanları hedef aldığı 28 Şubat günlerini özleyen İsmail Saymaz, skandal bir mesaj paylaştı. 28 Şubat’ın medya tetikçisi Aydın Doğan’ın Hürriyet’teki atığı İsmail Saymaz’a, attığı rezil tweetin ardından her kesimden tepki yağdı.

“Tamamı terörist eylemlere katılmış...”

“ByLock İsmail” nâmıyla meşhur İsmail Saymaz, 28 Şubat mağdurlarına “terörist” dedi. Saymaz şunları yazdı:

“28 Şubat davaları diye bir dava yok. Tamamı 90’lı yıllarda terörist eylemlere katılmış İslami örgüt üyeleri bunlar. 28 Şubat davaları adı altında tahliye ettirilmek isteniyorlar.”

“Meydan senin gibi çakallara kaldı”

“ByLock İsmail”in bu skandal sözlerine tepki gösteren bir sosyal medya kullancısı, “Ülkedeki Hakim savcıların 1/3'ü Terörist olduğu için şuan yargılanıyor. Terörist Hakim ve Savcılar önüne gelene Terör yaftasi vurmuş .. Camide koku dağıtmayı terör faaliyetleri olarak göstermiş .. onlar 25 yıldır zindandayken meydan senin gibi çakkallara kaldı.” mesajını paylaştı.