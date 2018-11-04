0553 313 94 23
impression

Aydın Doğan atığı İsmail Saymaz’dan skandal 28 Şubat tweeti!

28 Şubat’ın medya tetikçisi Aydın Doğan’ın Hürriyet gazetesindeki atığı İsmail Saymaz, yine Müslümanları hedef aldı.

04 Kasım 2018 Pazar 16:42
Aydın Doğan atığı İsmail Saymaz’dan skandal 28 Şubat tweeti!

 yeniakit.com.tr  FETÖ ve İslam düşmanı vesayetçilerin, dönemin Başbakanı merhum Necmettin Erbakan üzerinden tüm Müslümanları hedef aldığı 28 Şubat günlerini özleyen İsmail Saymaz, skandal bir mesaj paylaştı. 28 Şubat’ın medya tetikçisi Aydın Doğan’ın Hürriyet’teki atığı İsmail Saymaz’a, attığı rezil tweetin ardından her kesimden tepki yağdı.

“Tamamı terörist eylemlere katılmış...”

“ByLock İsmail” nâmıyla meşhur İsmail Saymaz, 28 Şubat mağdurlarına “terörist” dedi. Saymaz şunları yazdı:

28 Şubat davaları diye bir dava yok. Tamamı 90’lı yıllarda terörist eylemlere katılmış İslami örgüt üyeleri bunlar. 28 Şubat davaları adı altında tahliye ettirilmek isteniyorlar.

“Meydan senin gibi çakallara kaldı”

“ByLock İsmail”in bu skandal sözlerine tepki gösteren bir sosyal medya kullancısı, “Ülkedeki Hakim savcıların 1/3'ü Terörist olduğu için şuan yargılanıyor. Terörist Hakim ve Savcılar önüne gelene Terör yaftasi vurmuş .. Camide koku dağıtmayı terör faaliyetleri olarak göstermiş .. onlar 25 yıldır zindandayken meydan senin gibi çakkallara kaldı.” mesajını paylaştı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 16:42
  1. Necmettin Erbakan
  2. Müslüman
  3. 28 Şubat
  4. İsmail Saymaz
  5. Aydın Doğan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2 kadının öldüğü kazada minibüs sürücüsü tutuklandı
    1. 2 kadının öldüğü kazada minibüs..
    2. Bomba imha işlemini çekirdek..
    3. Barcelona, Cengiz Ünder'i yakın takibe..
    4. Bedelli askerlik başvuru süresi..
    5. Kısa dönen askerlik kalkıyor mu?
    6. Canan Karatay uyardı!
    7. Borcu olanlar dikkat! Oranlar sabitlendi
    8. Hal yasası neleri kapsayacak?
    9. Camdan yapışkan bant ve etiket izi..
    10. Kasım Süleymani'den Trump'a cevap!
    11. Baharatlı gıdaların sağlığa faydaları
    12. KPSS önlisans soruları ve cevapları ne..
    13. Bakan Pekcan açıkladı: Hal yasasını..
    14. ABD’nin İran’a yaptırım şartları neler?
    15. Kazada ölen pilot Serdar Halil Girgin,..
    16. Ampute milli takım final maçı saat kaçta
    17. Güney Amerika, Fenerbahçe'yi..
    18. Kulüp resmen açıkladı! Azeri iş adamı..
    19. Eski Sağlık Bakanı İsmail Karakuyu..
    20. 2 metrelik kılıç balığını yakaladı,..
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak
    Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti
    Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti