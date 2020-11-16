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Ekonomi Aydın-Denizli Otoyolu’nun temeli bugün atılıyor
Ekonomi

Aydın-Denizli Otoyolu’nun temeli bugün atılıyor

İzmir’i Antalya’ya bağlayan güzergah üzerinde bulunan İzmir-Aydın Otoyolu’nun devamı olarak nitelendirilen Aydın-Denizli Otoyolu’nun temel atma töreni bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapılacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 10:29:00 -
Aydın-Denizli Otoyolu’nun temeli bugün atılıyor

İzmir’i Aydın’a bağlayan 115 kilometrelik otoyolu Denizli’ye kadar uzatacak Aydın-Denizli Otoyolu, 140 kilometrelik gövde yolu ve 23 kilometrelik bağlantı yollarıyla 163 kilometre olacak. Otoyolda, 19 köprülü kavşak, 19 viyadük ve 5 otoyol hizmet tesisi inşa edilecek.

Yılda 614 milyon lira tasarruf 

Aydın-Denizli Otoyolu’nun tamamlanmasıyla mevcut güzergahtaki seyahat süresi bir saat kısalarak 2 saat 15 dakikadan, 1 saat 15 dakikaya düşecek. Yol sayesinde, zamandan yıllık 472 milyon ve akaryakıttan 142 milyon olmak üzere toplam 614 milyon lira tasarruf edilecek.

Kapıkule’den Akdeniz’e

İzmir’den Antalya’ya kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyol projesinin, Aydın-Denizli Otoyolu kesimi ve sonraki etaplarda yapılacak Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarının tamamlanmasıyla, İzmir-Antalya arasındaki 6-7 saat süren mevcut 580 kilometrelik seyahat, 440 kilometre otoyol ile 3-3,5 saate inecek ve iki büyük turizm kenti birbirine bağlanmış olacak.

Öte yandan İstanbul-İzmir Otoyolu’yla da birleşen güzergah sayesinde, Kapıkule üzerinden giriş yapan bir araç, Ege ve Akdeniz’e otoyol konforuyla ulaşma imkanına sahip olacak.

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