Aydın CHP’nin kadınları Söke’de toplandı

Söke, CHP Aydın İl Kadın Kolları eşgüdüm toplantısına ev sahipliği yaptı.

Söke CHP Kadın Kolları, toplantıda Aydın İl Başkanı Ayşe Özdemir başta olmak üzere 17 ilçenin Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı.

Kadınlar ilk olarak CHP ilçe merkezinde toplandı. Ardından Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’i ziyaret etti.

‘İl geneli örgütümüzün kadın kolları yönetimlerinin temsilcileri olarak belediye başkanımız Levent Tuncel’e hayırlı olsun dileklerimizi ilettik’ diyen CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir; “Sökemiz için başarı işler ortaya koyacağınızdan şüphemiz yok. Bu çalışmalar ışığında CHP iktidarı çok yakın. CHP’li belediyelerin özellikle sosyal belediyecilik anlamında çalışmaları ortadadır. Gerçekten halkın yüreğine dokunan hizmetler ortaya koymaktalar. Bizler de kadın kolları olarak belediye başkanlarımızın her zaman yanlarındayız” dedi.

Ayşe Özdemir, eşgüdüm toplantısına ev sahipliği yapan Söke Kadın Kolları Başkanı Müjgan Dalgıç ve yönetimine teşekkür etti.

Partisinin kadın kolları temsilcilerini bir arada ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Kadınlarımız toplumun temel direği olarak baş tacımız” dedi.

Başkan Tuncel bir süre kadınlarla sohbet etti, sorularını yanıtladı.