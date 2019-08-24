0553 313 94 23

Aydın Büyükşehir bilboardları ve durakları Emine Bulut ile donattı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kırıkkale’de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için bilboardlara ve duraklara afiş astı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:56
Aydın Büyükşehir bilboardları ve durakları Emine Bulut ile donattı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kırıkkale’de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için bilboardlara ve duraklara afiş astı.


10 yaşındaki kızının önünden eski eşi tarafından katledilen Emine Bulut için tüm Türkiye ayağa kalkarken, Aydın Büyükşehir Belediyesi de bu vahşi cinayete duyarsız kalmadı. Şehrin belli noktalarında yer alan bilboardlara “Anne Lütfen Ölme” ‘Emine Bulut’ yazılı afişler astı.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Emine Bulut cinayeti ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Anne ne olur ölme, Ben ölmek istemiyorum. Bu iki cümlenin içinde çaresizlik, gözyaşı, acı hatta umut var. Ama sonunda cinayete kurban giden anne ve gözü yaşlı evlat var. Katilin bir an önce yargılanmasını ve bu haberleri duymadığımız günler diliyorum” sözlerin paylaştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hacire anne azmiyle oğlunu terörün pençesinden kurtardı
    1. Hacire anne azmiyle oğlunu terörün..
    2. Denizli'de traktörün altında kalan..
    3. "Derin Akıntı" sergisi Heybeliada..
    4. Alaşehir’de uyuşturucu operasyonu
    5. Antalyaspor, Arjantinli santrfor..
    6. Motosiklet ile otomobil çarpıştı
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin..
    8. CHP’den kadın cinayetleriyle ilgili..
    9. Kadınlar Emine Bulut cinayeti için..
    10. Samsun-Ordu yolunda trafik kitlendi
    11. MSB:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî..
    12. Kula’da jandarmadan motosiklet..
    13. Bir haftadır aranıyordu, cansız bedeni..
    14. Karadenizlinin fındığını Karadeniz..
    15. Kadın şiddetine karşı gerçekleştirilen..
    16. FETÖ soruşturması yalanıyla 59 bin TL..
    17. Yerleşim yerlerinin arasındaki otluk..
    18. Hasat festivalinde renkli görüntüler
    19. STSO’da 15 ayda 1 milyon liralık..
    20. Bergama’da Türkiye Süper Enduro..
    21. Uyuşturucu operasyonunda hakim..
    22. Kadınlar Emine Bulut cinayeti için..
    23. Şanlıurfa'da İsotun 'acı' serüveni..
    24. Ankaragücü Kayserispor saat kaçta..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
    26. Malatya'da 39 düzensiz göçmen yakalandı
    27. Emine Bulut cinayeti paylaşımıyla..
    28. TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde ortak..
    29. Trabzon'da sağanak etkili oldu
    30. TSK helikopterleri Terme'de mahsur..
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!