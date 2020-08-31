Aydın Büyükşehir Belediyespor'da hedef Avrupa Kupası

AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Aydın Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Alper Hamurcu, bu sezon daha atak ve daha iyi servis karşılayan bir takım oluşturduklarını söyleyerek Avrupa'da başarılı olmak istediklerini belirtti.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni 7. sırada tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 7 oyuncuyla yollarını ayırırken 8 oyuncuyu da kadrosuna kattı.

Yeni sezon antrenmanlarını Yörük Ali Efe Spor Tesisleri'nde sürdüren takımın antrenörü Alper Hamurcu, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs sürecinde oyuncuların belirli bir süre evde kalmasından dolayı ciddi şekilde performans kaybı yaşadıklarını söyledi.

Antrenmanlara başlamadan önce en büyük endişelerinin sakatlık riski olduğuna dikkati çeken Hamurcu, bunun için daha hafif tempoda uzun bir hazırlık süreci geçirmeyi planladıklarını, dünyadaki birçok kulübün bunu ilk kez tecrübe ettiğini dile getirdi.

Hamurcu, "Antrenman programlarını haftalık oyuncuların performanslarına, yorgunluk durumlarına ve ağrı durumlarına göre şekillendirip düzenlemeye çalışıyoruz. Bizim için zor oluyor ama önceliğimiz oyuncularımızın minimum yaralanmayla sakatsız bir şekilde lige başlamalarıdır. Bunu becerebilirsek bizim için çok daha iyi olacak." dedi.

Geçen sezon bir arada oynamayı beceremediklerini dile getiren Hamurcu, şöyle devam etti:

"Fakat süreç içerisinde takımda yaşanan ayrılıklar ve sakatlıklar da takımı etkileyen faktörlerden bir tanesiydi. Tabi bunların hiçbiri bahane değil. Bu seneki kadro daha dengeli. Özellikle kenardan gelebilecek oyuncu sayımız, oyuncu kalitesinin geçen seneye göre verimi daha iyi olacak diye düşünüyorum. Geçen seneye göre daha çok atak yapacağız. Topa daha çabuk vuran oyunculara sahibiz. Daha iyi servis karşılayan bir takım profili oluşturduk."

Aydınlılardan da destek beklediklerini ifade eden Hamurcu, "Bu sene tabii ki hedefimiz Avrupa Kupası. Ligi de bitirebileceğimiz kadar yukarıda bitirmek istiyoruz. Gerçekçi olmak gerekirse ulaşabileceğimiz hedeflerden bir tanesi Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası. Kendimize çizebileceğimiz hedeflerden biri. Tabi şampiyonlar ligi olursa bizim için çok daha iyi olur." diye konuştu.