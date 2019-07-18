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Aydın Büyükşehir Belediyesinin yaz konserleri başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıllarda da yapılan ve Aydınlıların çok sevdiği yaz konserleri başlıyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:45
Aydın Büyükşehir Belediyesinin yaz konserleri başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıllarda da yapılan ve Aydınlıların çok sevdiği yaz konserleri başlıyor. Aydın’ın dört bir tarafında mahallelerde gerçekleştirilecek konserlerde Aydınlılar müziğe doyacak.


Konserlerin ilki yarın Davutlar Sahil Atakent Pazar Yeri önünde gerçekleştirilecek.Saat 20.30’da başlayacak olan konserde en sevilen şarkılar ve türküler seslendirilecek.


Sonraki konser ise 20 Temmuz Cumartesi günü Güzelçamlı Panionion Plajı’nda gerçekleştirilecek. Temmuz programındaki diğer konserler 23 Temmuz’da Didim Orman Kampı’nda, 26 Temmuz’da Güzelçamlı Demokrasi Meydanı’nda ve 30 Temmuz’da Kuşadası İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda düzenlenecek.


Ağustos programındaki konserler ise 2 Ağustos’ta Nazilli 23 Nisan Parkı’nda, 4 Ağustos’ta Söke Priene antik kentinde, 6 Ağustos’ta Germencik Atatürk Parkı’nda, 20 Ağustos’ta Yenipazar Belediyesi önünde, 23 Ağustos’ta Nazilli Belediyesi önünde, 27 Ağustos’ta Didim Akbük Tören Alanı’nda, 30 Ağustos’ta Söke Novada AVM önünde düzenlenecek.


Yaz konserleri 2 Eylül’de Umurlu Meydanı’nda ve 3 Eylül’de İncirliova Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek konserlerle son bulacak.


Konserler saat 20.30’da başlayacak.


Aydınlıların müzik dolu güzel bir yaz geçirmeleri için yaz konserlerini düzenlediklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlıları mahallerinde düzenlenecek konserlere davet etti.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:45
  1. konser

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